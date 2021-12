Uurimus: lähedast toetades turgutad omaenda tervist 

Seda, et lähedaste toetus tugevdab tervist, on teadlased ammu arvanud, kuid Ohio State University teadustiim võttis nõuks uurida, kas tervisele mõjub hästi ka see, kui inimene teist toetab. Ilmnes, et väga olulise tervisemõõdiku, kroonilise põletiku puhul oli positiivsetest inimsuhetest kasu vaid neil, kes kinnitasid, et on valmis lähedastele hingetuge pakkuma. Teisisõnu: toetavast sõpruskonnast ei pruugi su tervisele kasu olla, kui sa ka ise pole varmas sõpru toetama.