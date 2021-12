VAATA ETTE! Neid kolme asja ei tohiks partnerile eales öelda 

„Sa ei tohiks end niimoodi tunda“ on lause, mis sunnib partnerit kindlasti kaitsepositsioonile - see annab mõista, et tema tunded on valed või õigustamatud. Ent raskel hetkel tunneme me paratamatult seda, mida tunneme. Kaaslase tunnete suhtes tuleks olla osavõtlik. Ka lause „Sa oled liiga tundlik“ annab mõista, et inimese tunded on valed. Selline väide jätab kõnelejast kalgi ja osavõtmatu tunde ning samas kõigutab ahastava osapoole reaalsust: tema tunnetel poleks otsekui alust.