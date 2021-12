ESIMENE KOHTUMINE PEREGA? Need nõksud jätavad sinust hea mulje

Foto: Tima Miroshnichenko/Unsplash

Pühadega seotud pidustused on kohe käes ja sind on kutsutud enda uue kaaslase perega jõulusöömale. Kui näed neid esimest korda ning soovid jätta endast hea mulje, siis järgi just neid Cosmopolitani poolt välja toodud juhiseid.