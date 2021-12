„MÕTTEKOHT“ | Ülevaade rännakuteraapiast ja kasulik õpetus, kuidas seda kodus oma argiste murede leevendamiseks kasutada 

Foto: Pexels

„Alles siis, kui õpid, mida haigus on tulnud sulle õpetama ja lased lõpuks minna emotsionaalsetel teemadel, mis on salvestunud sinu rakkudesse, saab alata päris tervenemine kõikidel tasanditel - emotsionaalsel, vaimsel ja füüsilisel,“ on öelnud Brandon Bays, rännakumeetodi looja. Tänases Naistelehe podcastis Mõttekoht räägib sellest lähemalt rännakuterapeut ja enesearengu mentor Gerly Sepp.