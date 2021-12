KINOSOOVITUS| Vanameister Spielberg täitis poisipõlve unistuse, tehes oma uusversiooni "West Side Story'st" 

Tegemist on tema esimese muusikaliga. Lugu on ikka sama – kahe noortekamba vahelisest vimmast 1957. aasta New Yorgis ning igihaljast armastusloost, mis inspireeritud Shakespeare’i „Romeost ja Juliast“ – ka maailma kuulsaim rõdustseen on siin olemas. Suurima erinevusena mängivad immigrantide, Puerto Rico gängi liikmeid seekord ladina-ameeriklased. Esimeses versioonis see nii ei olnud. Doosi sentimentaalsust lisab Rita Moreno, 90aastane näitlejanna, kes mängis 60 aastat tagasi Anitat. Valentina roll on kirjutatud just talle ning ta saab laulda üht neist kaunitest meloodiatest – „Somewhere“. Ka võimsad tantsunumbrid on uued.