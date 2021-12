TEATRISOOVITUS | Helgi Sallo ja Voldemar Kuslap säravad "Lumeroosis" – "Kui heas vormis nad on!" võis hiljem kuulda garderoobisabas. 

Mitte et lavastus hullult naljakas oleks, aga selles on seda lihtsate muhedate suhtelugude soojust. Laval säravad Sallo ja Kuslap ning ka kogu muusikaline kujundus on rajatud nende noorusaja hittidele. Lugu räägib naisest, kes pannud lehte tutvumiskuulutuse ja käib talle vastanutega pargikohvikus kohtumas. Ent pargis kohtab naine tihti oma lemmikpingil ka šarmantset meest, kellega kohtingute muljeid jagada. Kulub terve aastaring, kuni mees taipab, et ehk on temalgi naise vastu tunded. Pargivahina teeb vahva rolli Harry Kõrvits. Lavastus tuuritab mööda Eestimaad, hoia silm peal!