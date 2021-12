HEA TEADA! Jõuluraamatuid on palju – millist neist kingikotti valida? 

Kui sul endal on raskusi, millist teooriat valida, et selgitada segaduses põnnidele, kuidas jõuluvana jõuluõhtul ikkagi kõigi laste juurde jõuab, vajad ilmselt esmalt ise Jaapani kirjaniku Motai Hiroko raamatut „Miljon triljon jõuluvana“. See on üks lihtne ja nunnu jutuke, millel pisut ootamatu, ent vahva lõpp.