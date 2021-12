Kirsti Timmer elust kuusteist aastat noorema mehega: mul on tunne, et keegi pole kunagi mind niimoodi mõistnud 

Tavaliselt on kaardimoori sünnipäevi peetud tema kodus ja need on alati olnud peod, kuhu on kutsutud vaid kõige lähemaid sõpru ja tuttavaid. Pühapäeval jagus aga ühte pealinna restorani külalisi topelt ning arvestades, kui palju on tema sõprade seas muusikuid, ei pidanud sünnipäevalaps pead vaevama, keda esinema paluda. Sõbrad pakkusid end ise, ent jagus ka ohtrasti üllatusi. „Olen eluaeg olnud seda meelt, et sünnipäeva tuleb tähistada, ja olen seda alati teinud,“ rõhutab Kirsti. „Mind valdab lausa ebausk, kui elu rõõmsamad sündmused peaks jääma tähistamata. Tahan, et sel päeval on olulised inimesed mu ümber, sest soovin oma rõõmu teistega jagada. Tänan neid selle eest, et nad mul olemas on.“