Anna Pihl oma juudi juurtest: minu vanaisa pere põgenes Saksa okupatsiooni ajaks Venemaale, kõik Eestisse jäänud sugulased surid või tapeti ... 

Möödunud kevadel Asta (1 a 8 k) emaks saanud ja perekondlikel põhjustel sügisel „Pealtnägijast“ lahkunud Anna (32) on tagasi töölainel. Lisaks toimetajatööle Urmas Vaino saates „UV faktor“ on aeg peamiselt kulunud uhiuue saate ettevalmistamisele. „Me kõik ju tahame teada, kust me tuleme, kes on meie esivanemad, kus on meie juured ... Ühele sellisele rännakule viibki ETV saatesari pealkirjaga „Sinu uus sugulane“. Olen seal toimetaja ja ühtlasi saatejuht,“ avab Anna veidi tausta.