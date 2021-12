23.–29.12 | Avesta – praktilised õpetused igaks päevaks  

Foto: naisteleht

Täiskuu sõõr hakkab vähehaaval kuluma ilmudes õhtuti taevasse aina hiljem, kuni esmaspäevaks on kätte jõudnud kuu viimane veerand. Tõenäoliselt ei suhtu sa suurematesse ettevõtmistesse sama innu ja energiaga kui kasvava või täiskuuajal, kuid samas ei pruugi kahanev Kuu muuta sind osavõtmatuks või loiuks. Seda enam, et kahanemine pole veel täit hoogu sisse saanud. Võid nüüd tunda end kuidagi vabana tõsistest ülesannetest ja olla võimeline nägema selgemalt praktilisi aspekte. Võid märgata väiksemat survet kõigega hakkama saada või kõike ideaalselt teha ja seetõttu saad veidi hoogu pidurdada ning keskenduda niisugustele töödele, kus on vaja korrastada, kaotada, koondada ja kärpida.