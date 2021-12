AVESTA | Soovitused kogu nädalaks: neljapäev hea päev leppimiseks, laupäeval loo midagi kodu heaks 

Foto: naisteleht

Ilu, tervis ja olemine läbi kuufaaside ja Kuu tähemärkides liikumise prisma

Kuu on hoogsas kasvus ning pühapäeval saavutab ta oma täiusliku ümaruse. Kuu kasvades tundub ka energiat ja võimalusi juurde tulevat. Seepärast on see sobiv aeg tõsta kooskõlas Kuuga oma produktiivsust ja loovust. Mõtle, milliseid oma tegevusi või ettevõtmisi tahaksid edendada: see võib olla töö, harrastus, midagi kunsti, ühiskonna või perekonnaga seotut või mistahes muu asi, mis on sulle oluline. Tervise seisukohalt annab häid tulemusi organite tugevdamine, ravi ja taastumine. Täiskuu ajal tunned endas suurt energiatagavara, kuid tihti muutub see liigseks enesekindluseks, mis võib teha palju halba. Olgem siis täiskuu ajal oma lubaduste, ettevõtmiste ning füüsiliste pingutustega ettevaatlikumad.