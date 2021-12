„MÕTTEKOHT“ | ATH-diagnoosiga lapse ema: „Lapse diagnoosist teada saades varisesin kokku“ 

Ta ei osanud nimelt aimatagi, et lapse impulsiivsus ja probleemid võivad tuleneda diagnoosist. Pärast seda, kui see lapsele pandi, varises Helena lihtsalt kokku. „Mul polnud infot, millega täpselt on tegu ja ka arst ei seletanud seda lahti,“ sõnab ta. Nüüd, aastaid hiljem on teistele ATH-diagnoosiga laste vanematele tuge osutava naise sõnul infot küll rohkem, kuid üsna sageli tuleb ikkagi ette olukordi, mil lapsevanemad on oma murega täiesti üksi ja abita.