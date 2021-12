LUGEMISSOOVITUS | Kos elu, sääl häda 

Kui oled lühijuttude sõber, võib sulle vabalt soovitada Tiina Laanemi novellikogu „Öised hääled“. Raamatust leiab kaheksa hoogsa stiili ja kerge huumoriga kirjutatud lugu. Tegelased on meie oma kaasajast, kellelgi neist pole vaja otsida tikutulega põhjuseid, et end näruselt tunda. Jamad tulevad siin ikka hulgakesi, vahel ka viisakalt järjekorras oodates. Pole üldse nii, et seisud ei saaks enam veel täbaramaks minna. Lõpud on enamasti vaimukad. Äratundmist kogevad lugejad, kes ülekaalulised 50+, eaka vanemaga diskuteerivad ainuhooldajad või teismeliste ja lasteaiapõnnide vanemad, üksikud, töötud ja nende emad, üksteisega nägelevad (vana)paarid. Ka maagilise realismi austajad ei pea pettuma – öös ja suletud uste taga juhtub asju.