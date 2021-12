KINNO: Film elu ja iseenda usaldamisest 

Film ise on kui nostalgiareis eelmise sajandi viimastesse kümnenditesse. Moskva ülikooli soomlannast arheoloogiatudeng Laura (Seidi Haarla) sõidab Murmanskisse kaljujooniseid vaatama. Tema kupeekaaslaseks on tahumatu, koduta Ljoha (Juri Borissov), kel samuti siht polaarjoone taha. Reis kestab neli ööd-päeva, vahepealsete peatustega. Vaadates on tunne, et nüüd-nüüd võib midagi juhtuda, ja ootus, millega see reis küll lõpeb. Milline on see joonistus, mille nimel tasus pikk reis ette võtta, tasub kinno vaatama minna.