KUULA: Kaks head plaati, mida jõuluvanalt paluda 

Kärt Johansoni kauaoodatud CD „Ongi hommik“ on nüüd ilmunud! Laulud salvestati eelmise aasta septembrist tänavu märtsini. Kärt ütleb plaadile kaasa: „Olin mõni aasta tagasi saanud Iirimaalt kingituseks imelise mandoliini ja otsustasin, et kas nüüd või mitte kunagi. Et kas nüüd ometi hakkad pilli mängima? Kaua sa teiste pilli järgi laulad. Ja nii ma hakkasingi vaheldumisi kitarri ja mandoliini õppima. Kuni hakkasid lood tulema. Ja lugudele sõnad. Mõned lauludest sündisid eesti luuletajate tekstidele ja plaadile sai ka paar rahvalaulu. Ju siis oli vaja hinge kogunenud valud ja rõõmud välja laulda. Keegi on kunagi öelnud, et kõik tuleb su juurde õigel ajal või siis natuke hiljem.“