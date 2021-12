KAKSIKÕED HARFIMÄNGIJATE DÜNASTIAST: „Meie vanaisa on pool elu aidanud harfi tassida – ka meie ema ja vanaema oma!“ 

Susanne (18) võlub imesid välja flöödist ja tema kaksikõde Lisanne on kolmandat põlve harfimängija. Ka tüdrukute ema Saale Kivimaker-Rull ja vanaema Leelet Reimann on (olnud) selle võimsa pilli taltsutajad. „Vanaema suri, kui meie ema oli ainult 12aastane. Ta on rääkinud, et vanaema oleks meile kindlasti väga meeldinud, ta oli hästi armas ja särav inimene,“ jutustab Lisanne soojalt.