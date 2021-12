TOIDUKRAAM SULLE, RAHA MULLE | Ettevõtlikud maainimesed rajavad iseteeninduslikke toidukappe 

Jaana Kiipus ja leivakapp Foto: Erki Parnaku

Järvamaal on vutimunakapp, Lääne-Virumaal leiva- ja meekapp. Kõik need kontaktivabad kapid on avanud ettevõtlikud inimesed sel aastal. Kuidas jõuti isemoodi ägedale ideele, kuhu on lõimitud tahe, oskused ja hing?