UUS: Igaüks saab aidata 

The Body Shop on võtnud selle aasta pühade eesmärgiks toetada Salu kooli Harjumaal. See on raske ja sügava vaimupuudega laste erakool, mille asutasid lapsevanemad, kelle erivajadusega lapsed tavakoolis käia ei saanud. Et koolil puuduvad tänaseni nüüdisaegsed treeningvõimalused, otsustas The Body Shop nende rajamiseks õla alla panna. Kui ostad detsembri lõpuni nende kauplustest või e-poest või pistad raha kauplustes asuvatesse korjanduskastidesse, saad sinagi anda oma panuse tänuväärsesse ettevõtmisse.