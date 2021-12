PÜHADEL POLE MIDAGI SELGA PANNA? Nipid, mis aitavad teha õiget valikut riidekapi ees 

Foto: Istockphoto

Mulle jäi hiljuti silma, et jõulukuud nimetatakse ka talipüha-, talvistepüha või talsipühakuuks. Kõik need nimetused viitavad pühadele. Pühad tähendavad aga tihti pidusid ja koosviibimisi, millega kaasneb igipõline peavalu, et mida küll selga panna.