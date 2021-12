Uus kohtingutrend kerglaseks suhteks: hesidating 

Hesidating on kohtingusaidi Plenty of Fish loodud kombinatsioon sõnadest hesitate (kõhklema) ja dating. See tähendab kõhklusi, kas tahad praegu tõsiselt või kerglaselt kohtingutel käia, sest elu on muutunud niivõrd ebakindlaks. Esimese koroonalaine järel täheldati, et üksildusest kurnatud inimesed otsisid tõsist partnerit. Nüüd aga suureneb üha rohkem nende hulk, kes tahavad lihtsalt lõbutseda, ilma et peaksid muretsema, ega järjekordsed koroonapiirangud värskele armusuhtele lõppu tee.