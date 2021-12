„USSIKEELED“ | Me peame ikka veel rääkima Triinu Liisist ja Justinist Ehk miks ei saa ohvreid tagant kiirustada 

PS! Selle juures tuleb taas meeles pidada – kedagi pole selles kaasuses süüdi mõistetud. Kõigil on õigus süütuse presumptsioonile!

Kuid samamoodi on ka õigus natukeselegi mõistmisele. Stuudios on kaks naist, kes on kogenud seda, kuidas nad lähisuhtevägivallas kõrvalvaatajate jaoks võib-olla piisavalt kiiresti edasi ei liikunud. Nad teavad, mida tähendab valu, segadus ja abitus.