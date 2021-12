ARMAS ESE | Kuuseehe, millest sai reliikvia 

Foto: Aldo Luud

Kersti Adamsoni (71) elus on juba peaaegu 70 aastat mänginud tähtsat rolli kuldne samovarikujuline kuuseehe, mis igal aastal jõulupuud kaunistab. See on reliikvia, mida hoitakse teistest eraldi, et see säiliks ka järgmistele põlvkondadele.