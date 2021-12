SILMANÄGEMISE PUUDUMINE EI OLE MINGI TAKISTUS! Pimedana sündinud Kerti Kollom-Seidelberg elab sellest hoolimata täiel rinnal 

Kui Kerti ilmavalgust nägi, ei osanud ei vanemad ega arstid arvata, et pisitüdrukul on kaasasündinud valge kae ja silmi avades valitseb ta ümber pilkane pimedus. Ajapikku said aga ema ja isa aru, et midagi on lapsega valesti. „Kui olin üheksakuune, hakkas ema minuga silmaarsti juures käima,” ütleb Kerti ja lisab, et haiglaseinte vahel on tal tulnud palju viibida. Kuigipalju suutsid arstid tüdruku nägemist operatsioonidega parandada.