ÄGEDAD MÄLESTUSED! Kingakarbitäis noorpõlves saadud kirju viis taaskohtumisteni 

Aardekarp kaenlas, tuleb Iiris ülakorruselt alla. Karbi sisu köögilauale tühjaks kallates kerkib sinna hunnik veneaegsete markide ja ümbrikutega mälestusi. „Siin on vanad kirjad tuttavatelt, sõpradelt ja ka inimestelt, kellega ma elus kunagi kohtunud pole. See hunnik kirju tähendab ju ka seda, et olen ise samaga vastanud. Huvitav, kas kellelgi minu kirjad ka alles on,“ mõtiskleb ta laua taha istudes kirjakuhilat silmitsedes. „Ma vahepeal ei ava seda kingakarpi mitu aastat, aga kui jälle kätte võtan, upun nendesse kirjadesse ära. Iga kirjaga, mille avan, elustub mõni uus mälestus ja inimene.“