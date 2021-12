PAKASEGA MOODSALT JA SOOJALT! Kuus lihtsat nippi, kuidas miinuskraadide kuhjudes välimusega plusse luua 

Foto: Vlad Chețan/Pexels

Keegi ei saa enam väita, et talv ei ole kohal. See tähendab aga seda, et on aeg enda garderoob üle vaadata ja teha kõik selleks, et tuuliste ja külmade talveilmade korral oleks sul alati soe ja mõnus olla. Need on praktilised, toimivad ja järeleproovitud nõksud, kuidas oma stiilitaju külmumast hoida!