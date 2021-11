„MÕTTEKOHT“ | Marilyn Jurman: "Mulle kirjutas pea tuhat tüdrukut sellest, kuidas neid on ära kasutatud. Igasse sellisesse loosse tuleb suhtuda tõsiselt!" 

"Ah, ma ei hakka sellest üldse rääkima, see, mis minuga juhtus, ei ole üldse nii hull,“ on tüüpiline lause, millega Marylin Jurmani sõnul väga paljud noored end lohutavad, kui neid on ära kasutatud. Aga see on tänase Naistelehe podcasti Mõttekoht külaliseks oleva näitlejanna sõnul vale - iga juhtunud lugu mõjutab inimest kogu elu ja seepärast tuleb igasse ärakasutamisega seonduvasse loosse suhtuda tõsiselt.