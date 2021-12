Lugejakiri | Tüdinenud vanemad: vahetame kasvõi lukud ära, aga tütar peab mujale kolima! 

„Alguses tundus normaalne, et tütar ülikooli minnes meie juurde jäi. Miks ta samas linnas peaks eraldi üürile kulutama, kui saab meie juures olla. Ka toidu pealt oli see kokkuhoid. Esimesed kaks aastat ta tööle ka ei läinud, vaid tegeled hobidega, õppis ja nautis noorust. Ei olnud ka meie jaoks mingi probleem. Siis läks ta küll tööle, aga jäi ikka meie juurde elama. Ka magistrisse minnes ei tahtnud ta kuhugi kolida, kuigi siis pakkusime ise juba mehega, et äkki ta tahaks eraldi kolida. Pakkusime ka, et aitame üüriga või ostaks kolmekesi ühe korteri juurde, mis hiljem talle saaks. Ta ei tahtnud kulutada, et tulevikus oleks puhas leht. Nii jäigi,” selgitab Heili olukorda.