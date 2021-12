NÄITUSELE: lapsemeelsus ja kosmiline tervik 

Väljapaneku kuraatori Vilen Künnapu sõnul püüab uusnaivism võimendatult ühendada mõistust ja südant, tehnoloogiat ja šamanismi, käsitööd ja digitaalsust. Eesmärk on olla õnnelik ja vahendada õnnetunnet läbi kunsti ka vaatajatele. Helgust on tõesti rohkesti. Siinsed kunstnikud „ei pinguta ajude ragistamisega üle. Ajal, mil kõik on läbipaistev ja valetamine ning kavaldamine peaaegu võimatu, on naiivsus ja lapsemeelsus see relv, millega saavutatakse ühtsus kosmilise tervikuga,“ usub Künnapu.