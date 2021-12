LUGEMISSOOVITUS | Elegantne, kaunis kättemaks 

Rootsi krimikirjaniku Camilla Läckbergi Fjällbacka sarja kaheksa raamatut on tõlgitud ka eesti keelde. Nüüd on ilmunud tema sulest uue, Faye-sarja teine raamat, psühholoogiline põnevik „Hõbedased tiivad“. Esimene, „Kuldne puur“ on juba menukiks saanud.