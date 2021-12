NAUDI KULTUURI! Kertu Moppeli lavastuses "Mefisto" särab nõtke Juhan Ulfsak  

Juhan Ulfsaki rolli on Kertu Moppeli lavastatud „Mefistos“ kiidetud taevani. Tõesti – on see tema nõtke kuju, pilk, irooniliselt murduv hääletoon, pöörased tantsud, kuratpunane rüü ja sugestiivne Mefistoteles, mis ka pärast teatriõhtut meelde sööbivad.