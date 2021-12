JAAK JOHANSONI LESK KRISTA CITRA: „Eelviimasel päeval küsisin temalt: „Kui sa nüüd lähed sinna teisele poole, kas sa siis ootad mu järele?“ 

KÜMME AASTAT KOOS: „Tunnen Jaagust väga suurt puudust,“ ütleb Krista Citra. „Mängida oli temaga samuti tohutult hea, sest alati me ka improviseerisime ja selles on uut elu, kui sa kõike pole mõistusega läbi mõelnud.“ Foto on aastast 2018.