EESTI OMA JAMIE! 77aastasel Arvo Kassinil on sotsiaalmeedias jälgijaid rohkem kui „Aktuaalsel kaameral“ 

Arvo (77) elab Laitse metsade vahel asuvas kodutalus rahulikku vanainimese elu. Jälgib aktiivselt maailmas toimuvat, aga midagi hinge ei võta, stress teda ei kimbuta, magab rahulikult. Mõnikord põõnab hommikul kohe üheksani välja. Vahel ei tea täpselt sedagi, mis päev parasjagu on, sest arvestus käib laupäevase saunapäeva järgi. „Ma elan nagu kommunismis – kõik on olemas,“ tuleb muhelus näole. Ainuke vahe on see, et kommunismi hiilgeajal polnud veel internetti, kuid selleta mees oma elu enam ette ei kujuta.