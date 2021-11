„USSIKEELED“ | LAHUTAMISJUHEND HALVAST SUHTEST: praktilised nipid, mida me õppisime enda kogemustest 

On õõvastav, et kui me seda saadet salvestasime ei kujutanud me ettegi, et see nii õigel ajal eetrisse läheb. Kogu meedia on täis lugusid vägivaldsetest lähisuhetest ja üha enam kostub küsimus: kuidas minna lahku, kui su enesehinnang, majanduslik võimekus ja tutvusringkond on maastasa tehtud.