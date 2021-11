VAATA: teatrisse mõtteid loodima 

Seekordse lavastuse „Lood“ pealkiri selgus küll alles esietenduse päeval, ent ometi on trupp lasknud end kanda pealkirja mitmetähenduslikkusest. Sisaldab ju see sõna lugusid – neid, mida kirjanik vestab või muusikud esitavad, samuti on lood ehitusmehe tööriistakastis leiduv abivahend, millega pindu paika rihtida. Tartu Uue Teatri lavastuses on taas mõnusalt vaimukat absurdimaigulist vaatemängu ja ettearvamatuks teisenevaid argistseene, kuhu on haaratud narmastega diivan ja hunnik plaadimängijaid. Laval Elise Metsanurk, Ekke Hekles, Martin Kork, Andreas Aadel ja Jan Ehrenberg.