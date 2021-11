ANNE ERM MEENUTAB LAHKUNUD ABIKAASAT VORMSI ENNU: „Tunnen, et nüüdseks on ta loodusega üheks saanud.“ 

Jazzkaare hubases kontoris seisab ümmargusel laual kausike piparkookidega ja teine šokolaadiga, vaasis roosad krüsanteemid. Anne (78) on süüdanud aknal küünla ja jagab äsjase Soome reisi muljeid. „Tampere Jazz Happening on ainuke festival, kus ka minu kadunud kaasa Enn hea meelega käis. Talle meeldis veidi kreisi ja moodne muusika,“ ütleb Anne ja tunnistab, et sõidus oli seetõttu nostalgiat.