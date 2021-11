SURNUKIRSTE DISAINIV JANIKA: töö kirstutehases pole sugugi morbiidne 

Töö nagu iga teine: Kuigi tavaliselt arvatakse, et kirstutegija töö on vaimselt raske, pole see Janika sõnul kaugeltki nii. „Meil on siin ju lihtsalt ilusad puidulõhnalised kastikesed. Pole mingeid morbiidseid meeleolusid,“ kõneleb ta muiates.

Kui kuuldakse, et Janika Siniorg vooderdab puusärkide sisemusi kangaga kenamaks, on reaktsioonid enamasti üsna sarnased. Arvatakse, et ju see peab olema vaimselt kole rusuv töö, sest seinaääred on ju täis kadunukesi ning peas jooksevad pildid surmast ja suremisest.