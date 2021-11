LUGEMISSOOVITUS | Läti imemuinasjutud: et lõpp oleks õnnelik, tuleb valada ka verd ja pisaraid 

Muinasjuttude kiituseks muude fantaasialugude ees on see, et igast, ka kõige õudsamast, leiab nii argipäeva kui müstikat, eksootilisi maid ja rännuihalust ning igavikulisi inimsuhteid. Kõik on kantud aga kahest eesmärgist: lahutada meelt ning õpetada meile eluks olulisi asju. Nagu ütleb filosoofiadoktor Guntis Pakalns raamatu eessõnas: „Muinasjutud aitavad lastel täiskasvanuks saada ja täiskasvanutel – vastutada selle eest, mis siin maailmas toimub.“