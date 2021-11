MEES VAJAB TUGE! Viis lihtsat tegu, mis näitavad mehele, et hoolid

Foto: Vera Arsic/Pexels

Mees, kes enda naist jumaldab, teeb endast kõik, et naise elu muuta paremaks ja ilusamaks. Samal ajal ei tohi unustada, et ka tema soovib seda sama hoolt ja armastust vastu saada. Huffpost on toonud välja viis lihtsalt näidet, kuidas mehele emotsionaalselt toeks olla.