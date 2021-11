„MÕTTEKOHT“ | Pärast laste sündi kaksikud kaotanud naine: "Kaotusvalu ei kao iial, kuid koos sellega on võimalik õppida elama." 

Suuremal osal naistest on rasedus rõõmus ja oodatud sündmus, tuues kaasa positiivset ärevust. Kuid vahel läheb ka teisiti, väga erinevatel põhjustel. Ema või loote tervisliku seisundi tõttu võib rasedus olla riskirasedus ning siis on emotsioonid hoopis vastupidised. Ning mõnikord võib ka juhtuda, et sünnitus või elu pärast seda ei lähe sugugi plaanipäraselt. Mida see kaasa toob ja kuidas ootamatusse olukorda sattunud inimesi aidata, tänases Naistelehe podcastis Mõttekoht räägimegi.