NÄITLEJAST TUNNUSTATUD KIRJANIKUKS: Katariina Libe räägib raamatu kirjutamise protsessist  

Lõpp hea, kõik hea: Katariina tunnistab, et romaanivõistlusel saadud tunnustus oli tema jaoks väga suur üllatus. Seepärast oli ta ka auhindade jagamisel omajagu kohmetu. „Imestasin, et kuidas minu romaan – see oli kiiruga tehtud ja käsikirigi oli veel toores,“ kõneleb ta ja tunnistab, et kui raamat oleks romaanivõistlusel põrunud, poleks ta seda ilmselt avaldada julgenudki.