KUNINGANNALIK ILUETALON: võta snitti Elizabethi värvikaimatest kostüümidest 

Foto: vida press

Hetkel on moes värvid, just need kõige erksamad. Ja mitte vaid kirev seelik või püksipaar – värve kantakse ikka julgelt pealaest jalatallani. Monokroomis riietumise trendi parim näide on kuninganna Elizabeth II. Mis sa arvad, kas pöördume ka ise monokroomi usku?