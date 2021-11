MOODNE TANTSUMAAGIA: ERMi lavadel saab näha erilist tantsuetendust 

22. ja 23. novembril saab ERMis taas näha Heili Lindepuu tantsulavastust „Tähesülem“, mis valmis algselt suvel Tartu linna päevaks. Ent 23. novembri etendus on eriline selle poolest, et on varustatud kirjeldustõlkega vaegnägijate/pimedate jaoks. Tegijate sõnul on see julge ja suur samm, et vahendada sel moel abstraktset ja mitmeti tõlgendatavat kunsti. Kirjeldustõlkideks on lavastuse autor ise ja Kai Kunder. Tantsivad Raho Aadla, Endro Roosimäe, Joonas Tagel ja Willem Houck. Lisaks on laval naiskoor Emajõe laulikud ja neidudekoor Kurekell. Kõlab Tõnu Tormise, Hans Hindpere, Tõnu Kõrvitsa ja Urmas Sisaski koorimuusika. Lavastus viib vaataja poeetilisele rännakule ajatus aeg-ruumis, moodne tants kohtub loitsuva pärandiga.