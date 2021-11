LUGEMISSOOVITUS | „Pikergune õilmeleht merest“ jutustab elutee keerukatest kurvidest 

Isabel Allende „Pikergune õilmeleht merest“ jutustab eepilise loo südamekirurg Victor Dalmau elutee keerukaist kurvidest. Kogu romaani kohale jääb Victori imetegu Hispaania kodusõjas, kui ta päästis sõduri elu, võttis surmavalt haavatu rinnakorvist tolle südame oma sõrmede vahele ja neist pigistustest ärkas mees ellu. Et kõiges, mis ajalool varuks, järge pidada, tasub raamat ühe soojaga läbi lugeda. Meeldejääv on seegi, kuidas Victori venna last ootav rase Roser sõja eest põgeneb. Et vend hukkus rindel, abielluvad Victor ja Roser, pääsemaks Tšiili suunduvale laevale. Nende kohanemist uuel kodumaal jälgib autor kõrvuti rikkurite pere Del Solarite käekäiguga. Lugejat ei jäeta ilma ka südamepõhjani liigutavast armastusloost.