NAUDI KULTUURI: meisterlik lavastus kingib vaatajale kaks isemoodi kogemust  

Diana Leesalu lavastus „Muusikale“ Tallinna Linnateatris kingib vaatajale kaks ühes – lisaks puudutavale lavaloole voolab saali imelist muusikat noore pianisti Theodor Teppo ja peaosalise Sander Roosimäe sõrmede alt. Roosimäe ja Teppo kehastuvad siin noorukiks, kelle traagiline elusaatus voolib tema hinge ja valikuid. See on suurepärane idee panna Norra autori Ketil Bjørnstadi raamatu põhjal valminud näitemängus peaosaline, noor klaverivirtuoos Aksel Vinding laval duublisse. Kristjan Suitsu lavakujunduse peegelseinad topeldavad tegelikult kõiki tegelasi. On ju kõigis mitu (sala)tahku. Ja see, mis meiega on juhtunud, peegeldub ka me edasises elus.