RAVITSEJA ANTONINA KÕNELEB VENEMAA SELGELTNÄGIJATE SAATE TELGITAGUSTEST: "Seal oli liiga palju surma ..." 

Kuigi siinse televaataja silme all võistlevad selgeltnägijad edasi, tõmmati Venemaal sellele hooajale juba joon alla. Mõistagi teavad tulihingelised fännid ka võitja nime. Vaatamata sellele, et kõik juhtus rohkem kui aasta tagasi, on Antonina (74) mälestused Moskvas võtetel käimisest endistviisi erksad. Et neid Naistelehe lugejatele vahendada, on ta Tallinna-kodus katnud kohvilaua koos seemneküpsistega. Endale valab aga tassitäie rõõska piima, et öösel sõba silmale saaks.