Lugejakiri | Vanaema oodatakse peole vaid kallite jõulukingituste tõttu 

„Üks poistest soovib suuremat lego, mis maksab üle 60 euro. Tütar aga tahab endale mingit hõlsti, mis on nagu hommikumantli, dressipluusi ja öösärgi kooslus. Minu silmis veider, aga olevat populaarne, Ja see populaarne asi maksab ka mingi 50 eurot. Ma ei kavatsegi selliseid summasid maksma hakata! No tulge mõistusele!” kirjutab Age, kes tunnistab, et pühadeni on aega, aga tema närvid on juba läbi.