TEEKOND ISEENDANI | Rita Rätsepp: „Raamatud võiksid olla äratajad, mis panevad sind kaasa mõtlema.“ 

Üks vahva lugemine on Napoleon Hilli „Saatanat paljastades“. See on väidetavalt 1930ndatel majanduskriisi ajal kirjutatud ja mingi aeg ka keelatud olnud. Raamat räägib sellest, et meie kõikide sees on pime pool. Meis on nii jumal, kes on hea, kui ka saatan, kes on nii-öelda halb. Saatana paljastamine – see on oma pimeda poole tundma õppimine. Raamat kõnetas mind just iseenda sisevaatlusega, et kuidas minu puhul need lood on. Mingites kriitilistes oludes võib meie pime pool välja tulla ja jalad alt niita. Aga kui ma neid soppe endas juba tunnen ja nendega kontaktis olen, siis haldan ennast kordades rohkem. Ning olen tugevam.