INGLITE AEG: Uuele saatejuhile Tuuli-Ann Freienthalile toob inimeste aitamine pisarad silma 

Uudistemagasiniga „Seitsmesed“ ja saatega „Duubel“ tuntuks saanud Tuuli-Ann Freienthal (28) tõdeb, et oli „Inglite aja“ saatemeeskonda kuulumisest väga pikalt unistanud ja selle saate juhtimine on talle suur au. „Panen sellesse projekti kogu oma südame ja annan parima, et saates osalejate hääl kostaks. Olen enam kui kindel, et üheskoos annetajatega toome saates osalevatele peredele usu paremasse homsesse,“ lubab saatejuht.