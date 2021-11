ISA KANNATUSED | Väikese tütre kaotanud Nõukogude lastekirjanik Kornei Tšukovski: „Mura oli mu elu mõte ja inspiratsioon.“ 

Kornei Tšukovski ei pidanud ennast sugugi lastekirjanikuks. Tema kogutud teostes on 15 köidet ja ainult üks neist koosneb lastejuttudest. Andekas mees pani paberile teaduslikke töid tõlkekunstist ja kirjandusteadusest, talle kuulub ka hulk professionaalseid tõlkeid ilmakuulsatelt sõnameistritelt. Paraku on kõige rohkem kuulsust kogunud just tema lastejutud ja värsistatud muinaslood.