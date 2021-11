JOOGARIIETE ABC: ekspert annab nõu, kuidas leida endale mugavad trenniriided, millega saad ka enesekindlalt higistada  

Erinevate joogastiilide õpetajatel on ka riietuse koha pealt erinevad lähenemised. Minu õpetatavad stiilid on jõulisemad ja eeldavad mugavaid rõivaid, kuhu poleks võimalik takerduda. Rohkem meditatiivsetele poosidele keskenduvates stiilides on head vabamad ja kukkuvamad riided. Näiteks kundalinijoogas soovitatakse hoopis kanda tujutõstvaid valgeid riideid, sest valge on puhtuse ja siiruse värv, mis sisaldab endas ka kõiki teisi toone.